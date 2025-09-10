Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик взял паузу в карьере из-за травмы спины. Однако повреждение не помешает украинцу сыграть в футбольном матче с мировыми звездами.

Поединок между легендами мирового футбола легендами сборной Португалии состоится в понедельник, 15 сентября. Среди участников благотворительного матча в Лиссабоне заявлен боксер Александр Усик, пишет 24 Канал со ссылкой на Legends Charity Game.

Читайте также Готов поставить дом: промоутер оценил вероятность проведения боя Усика с Паркером

Кто сыграет вместе с Усиком в одной команде?

Александр Усик будет единственным участником матча, который не играл на профессиональном уровне в футбол. Абсолютный чемпион мира по боксу присоединится к команде легенд мирового футбола.

"Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик войдет в состав команды World Legends на благотворительной игре Legends!

Он присоединяется к борьбе за сбор средств для наших четырех благотворительных организаций, которые поддерживают общины, пострадавших от войны, в Украине и во всем мире", – говорится в сообщении организаторов матча.

Усик сыграет благотворительный матч / фото Legends Charity Game

Основатель и генеральный директор Sport Global Расмус Соджмарк рассказал, что ради Усика сделали исключение.

"Все остальные участники – футболисты, но когда Александр Усик спросил, может ли он играть, ответ был "Да"! Я большой поклонник Усика, и мне очень приятно добавить еще одну икону и легенду в команду World Legends", – сказал Соджмарк.

Партнерами Усика по команде звезд будут: Эдвин ван дер Сар, Петр Чех, Джон Терри и Майкл Овен, Карлес Пуйоль, Гайска Мендьета, Юри Джоркаефф, Георге Хаджи, Христо Стоичков, Алессандро Дель Пьеро и Хенрик Ларссон, Георгиос Карагунис, Кафу, Хавьер Дзанетти, Роберто Карлос, Кака и Хавьер Савиола.

За легенд Португалии будут играть: Луиш Фигу, Рикарду Куарежма, Нани, Элисеу, Бруну Алвеш, Рикарду Карвалью, Пепе, Фабиу Коэнтрао, Манише, Паулета, Витор Байя, Жосе Босингва Деку, Бету, Хорхе Андраде, Дани, Тьягу Мендеш, Симау, Элдер Поштига, Нуну Гомеш и Коштинья.

Когда Усик вернется на ринг?