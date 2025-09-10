Украинец пока смог добиться отсрочки о переговорах по этому бою из-за повреждения. Промоутер новозеландца поделился мыслями о возможности проведения битвы с действующим королем хевивейта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Состоится ли бой Усик – Паркер?

Дэвид Хиггинс заявил, что пока сторона украинского боксера не проявляла интереса к очному противостоянию. Он почти уверен, что Усик в конце концов уклонится от встречи на ринге с его клиентом:

"Мы не контролируем такие решения. Мы должны думать философски. Главное – продолжать бороться и продолжать побеждать, и ты на вершине. Приятно, что WBO сказали, что Усик должен драться с победителем боя Паркер – Уордли. Это приятно, потому что было вложено много тяжелого труда, чтобы попасть на эту позицию.

Я не знаю, захочет ли Усик драться с победителем. Из лагеря Усика было очень мало коммуникации. Трудно сказать. Если бы мне пришлось поставить свой дом, я бы сказал, что он, вероятно, не захочет драться с Паркером. Не было никаких сообщений, которые бы свидетельствовали о том, что они хотят провести бой".

Справка. Свой следующий бой Джозеф Паркер проведет против Фабио Уордли 25 октября. Их противостояние состоится в Лондоне на "O2 Arena".

Напомним, что ранее Эдди Хирн назвал поединок с участием Александра Усика, который хотел бы увидеть. Он хотел бы свести на ринге двух абсолютов.

Что известно о возможном бое Усик – Паркер?