Українець поки зміг домогтися відстрочки про перемовини щодо цього бою через ушкодження. Промоутер новозеландця поділився думками про можливість проведення битви з чинним королем хевівейту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Чи відбудеться бій Усик – Паркер?

Девід Хіггінс заявив, що поки сторона українського боксера не проявляла інтересу до очного протистояння. Він майже впевнений, що Усик врешті-решт ухилиться від зустрічі на ринзі з його клієнтом:

"Ми не контролюємо такі рішення. Ми повинні думати філософськи. Головне – продовжувати боротися та продовжувати перемагати, і ти на вершині. Приємно, що WBO сказали, що Усик має битися з переможцем бою Паркер – Вордлі. Це приємно, тому що було вкладено багато важкої праці, щоб потрапити на цю позицію.

Я не знаю, чи захоче Усик битися з переможцем. З табору Усика було дуже мало комунікації. Важко сказати. Якби мені довелося поставити свій дім, я б сказав, що він, ймовірно, не захоче битися з Паркером. Не було жодних повідомлень, які б свідчили про те, що вони хочуть провести бій".

Довідка. Свій наступний бій Джозеф Паркер проведе проти Фабіо Вордлі 25 жовтня. Їх протистояння відбудеться в Лондоні на "O2 Arena".

Що відомо про можливий бій Усик – Паркер?