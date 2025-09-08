Чимало експертів вважають, що наразі немає бійця, який може здолати українця в "королівському" дивізіоні. Напередодні Едді Хірн заговорив про наступний бій для Олександра Усика, який би міг бути по-справжньому цікавим для боксерської спільноти, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloody Knockout.

Читайте також Майк Тайсон повертається на ринг: зірковий боксер проведе бій з непереможною легендою

З ким може побитися Усик?

Відомий британський промоутер заявив, що хотів би організувати поєдинок між українським боксером та Джеєм Опетаєю. Він вважає, що це була б велика битва, але перед нею важливу умову має виконати австралієць.

"Люди постійно говорять про те, що Джей Опетая перейде в надважку вагову категорію, і я думаю, що він повинен це зробити. Він це і зробить. Але йому ще так багато чого потрібно зробити у крузервейті.

Тоді, якщо він зможе стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, я думаю, що він зможе битися з Олександром Усиком. Це неймовірний бій для обох, просто уявіть собі – абсолютний чемпіон хевівейту проти абсолютного чемпіона крузервейту", – сказав Хірн.

До слова. Олександр Усик отримав відстрочку на 90 днів щодо переговорів про бій з Джозефом Паркером. Новозеландець у жовтні битиметься з Фабіо Вордлі, тож українець точно не втратить статус абсолюта до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що напередодні Едді Хірн назвав ще одного суперника, який може розділити ринг з Олександром Усиком. Раніше вони вже билися один з одним.

Що відомо про Джея Опетаю?