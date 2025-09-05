59-річний американець знову повернеться на ринг. Він битиметься з легендарним боксером, який жодного разу не програвав на професійному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі "Залізного Майка".

З ким і коли проведе бій Майк Тайсон?

Йдеться про колишнього чемпіона світу у пʼяти вагових категоріях Флойда Мейвезера. Зіркові бійці вже підписали угоду про битву між собою.

Вона відбудеться у 2026 році, проте точна дата поки невідома та буде оголошена пізніше. Транслятором цього поєдинку стане CSI Sports та Fight Sports.

Зазначається, що бій буде виставковим і не ввійде до офіційної статистики. Кожен раунд триматиме по дві хвилини, а рукавички бійців матимуть додаткове наповнення через різницю у габаритах легендарних боксерів.

До слова. 48-річний Флойд Мейвезер завершив професійну карʼєру у 2017 році після битви з легендою ММА Конором Макгрегором. Американець тоді здобув перемогу нокаутом, а у пресі той бій назвали "найдорожчим в історії" через шалені гонорари для зіркових спортсменів.

З того часу "Pretty Boy" провів вісім виставкових боїв, останній з яких був проти Джона Готті III в серпні 2024 року. Американець на професійному рівні провів 50 поєдинків, у яких здобув усі перемоги.

Що відомо про кар'єру Майка Тайсона?