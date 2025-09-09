Бывший британский боксер Тони Беллью рассказал, кто станет следующим чемпионом мира после завершения эры доминирования украинца. Он выделил своего земляка, который уже имел этот статус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Кому Беллью прогнозирует успех в супертяжелом весе?

Британец считает, что в будущем Даниэль Дюбуа снова станет обладателем титульного пояса. По его мнению, у "Динамита" есть все для того, чтобы стать чемпионом мира после ухода на пенсию Александра Усика.

Он снова станет чемпионом мира. С той силой, которую имеет Даниэль Дюбуа, о нем всегда будут говорить. Он должен стать. Никогда нельзя списывать со счетов Даниэля Дюбуа, потому что он имеет силу одного удара, которым может вырубить соперника,

– заявил Беллью.

Отметим, что Даниэль Дюбуа дважды дрался с Александром Усиком. Он проиграл украинцу в августе 2023 года, а также в реванше в июле 2025 года, где на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира.

Что известно о Даниэле Дюбуа?