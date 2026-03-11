Соперником Усика станет нидерландский боксер Рико Верховен, который больше получил славу в кикбоксинге. Поединок пройдет в Гизе в Египте, но он не станет последним в карьере Александра, сообщает InsideRingShow.
С кем будет драться Усик?
Украинец рассказал о своих планах на будущее. Он признался, что планирует провести еще три поединка до конца профессиональной карьеры, первым из которых будет бой именно против Верховена.
Далее Усик хочет сойтись с победителем пары Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа. Бой за чемпионский пояс WBO, который сейчас принадлежит Уордли, пройдет 9 мая в Манчестере.
В конце концов последним соперником в своей профессиональной карьере Усик видит Тайсона Фьюри. Украинец снова иронично назвал британца "жадным пузом" и заявил, что готов к третьему поединку.
Напомним, что соперники уже дважды встречались друг с другом в 2024 году. Тогда Усик нанес Фьюри два поражения, которые остаются единственными в профессиональной карьере "Цыганского короля".
Победа в первом из тех поединков позволила Усику стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Кроме этого, Александр также уже дважды дрался с Даниэлем Дюбуа и оба раза его нокаутировал.
Что известно о карьере Усика?
- Усик выиграл все 24 боя на профессиональном уровне, 15 из них – нокаутом. В июле 2025 года Александр в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира благодаря победе над Даниэлем Дюбуа.
- Тогда Усик признавался, что планирует максимум один поединок до конца карьеры. Следующим соперником украинца должен был стать новозеландец Джозеф Паркер или Деонтей Уайлдер.
- Однако первый проиграл Фабио Уордли, а украинец добровольно освободил пояс WBO. Что же касается Уайлдера, то он решил выйти в ринг против Дерека Чисоры в апреле.
- В итоге Усик выбрал в соперники Верховена. Ранее Boxing Scene сообщал, что титул не будет стоять на кону боя, но в конце концов WBC санкционировала поединок как титульный.