Суперником Усика стане нідерландський боксер Ріко Верховен, який більше здобув славу у кікбоксингу. Поєдинок пройде у Гізі в Єгипті, але ві не стане останнім у кар'єрі Олександра, повідомляє InsideRingShow.
З ким битиметься Усик?
Українець розповів про свої плани на майбутнє. Він зізнався, що планує провести ще три поєдинки до кінця професійної кар'єри, першим з яких буде бій саме проти Верховена.
Далі Усик хоче зійтися із переможцем пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. БІй за чемпіонський пояс WBO, який наразі належить Вордлі, пройде 9 травня у Манчестері.
Зрештою останнім суперником у своїй професійній кар'єрі Усик бачить Тайсона Ф'юрі. Українець знову іронічно назвав британця "жадібним пузом" та заявив, що готовий до третього поєдинку.
Усик визначився із наступними суперниками: дивитися відео
Нагадаємо, що суперники вже двічі зустрічались один із одним у 2024 році. Тоді Усик завдав Ф'юрі двох поразок. які залишаються єдиними у професійній кар'єрі "Циганського короля".
Перемога у першому з тих поєдинків дозволила Усику стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Окрім цього, Олександр також вже двічі бився із Даніелем Дюбуа та обидва рази його нокаутував.
Що відомо про кар'єру Усика?
- Усик виграв усі 24 бої на професійному рівні, 15 з них – нокаутом. У липні 2025 року Олександр втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа.
- Тоді Усик зізнавався, що планує максимум один поєдинк до кінця кар'єри. Наступним суперником українця мав стати новозеландець Джозеф Паркер або Деонтей Вайлдер.
- Проте перший програв Фабіо Вордлі, а українець добровільно звільнив пояс WBO. Що ж стосується Вайлдера, то він вирішив вийти у ринг проти Дерека Чісори у квітні.
- У підсумку Усик обрав у суперники Верховена. Раніше Boxing Scene повідомляв, що титул не стоятиме на кону бою, але зрештою WBC санкціонувала поєдинок як титульний.