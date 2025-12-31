"Эти воины защищали мою страну": Усик объяснил казацкий образ на поединках

Чемпион мира по боксу Александр Усик на боксерские бои появляется в образе украинского казака. Эффектное появление боксера на ринге всегда привлекало большое внимание зрителей.

Александр Усик посетил саммит World Sports Summit, который проходил в Дубае с 29 по 30 декабря. Во время разговора у боксера поинтересовались о его образе казака, который он использует для перформансов на боксерских боях, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Sports Summit.

Почему Усик выбрал образ украинского казака?

Во время выхода на ринг Усик одевался в одежду казацкого гетмана. У боксера поинтересовались, для кого он пытается донести этот месседж, ведь некоторые из оппонентов считают это показухой.

Это месседж не для моего оппонента, это месседж для меня и моего украинского народа. Потому что украинские казаки – это украинские воины 17 века, это как бы начало,

– заявил Усик.

Таким образом спортсмен привлекает внимание украинского народа и всего мира к нашей истории. Кроме того, это еще и личностные воспоминания для Усика.

Это мои предки. Я помню своего дедушку, бабушку. Это только для меня и моего народа. Но это помогает мне. Потому что я знаю, что эти воины долго защищали мою страну и народ. Сейчас у нас много информации на телевидении, от друзей. Но это история,

– рассказал Усик.

Напомним, что после победы в реванше с Тайсоном Фьюри Александр Усик продемонстрировал зрителям казацкую саблю гетмана Ивана Мазепы. Благодаря яркому перформансу чемпион напомнил миру о выдающемся украинском политике на военачальника.

Когда и с кем Усик проведет следующий бой?