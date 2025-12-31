Укр Рус
Бокс "Эти воины защищали мою страну": Усик объяснил казацкий образ на поединках
31 декабря, 15:58
2

"Эти воины защищали мою страну": Усик объяснил казацкий образ на поединках

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Александр Усик использует образ украинского казака на поединках, чтобы привлечь внимание к истории Украины и почтить своих предков.
  • Усик планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером, который может состояться в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе в конце апреля или в начале мая.

Чемпион мира по боксу Александр Усик на боксерские бои появляется в образе украинского казака. Эффектное появление боксера на ринге всегда привлекало большое внимание зрителей.

Александр Усик посетил саммит World Sports Summit, который проходил в Дубае с 29 по 30 декабря. Во время разговора у боксера поинтересовались о его образе казака, который он использует для перформансов на боксерских боях, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Sports Summit.

Почему Усик выбрал образ украинского казака?

Во время выхода на ринг Усик одевался в одежду казацкого гетмана. У боксера поинтересовались, для кого он пытается донести этот месседж, ведь некоторые из оппонентов считают это показухой.

Это месседж не для моего оппонента, это месседж для меня и моего украинского народа. Потому что украинские казаки – это украинские воины 17 века, это как бы начало, 
– заявил Усик.

Таким образом спортсмен привлекает внимание украинского народа и всего мира к нашей истории. Кроме того, это еще и личностные воспоминания для Усика.

Это мои предки. Я помню своего дедушку, бабушку. Это только для меня и моего народа. Но это помогает мне. Потому что я знаю, что эти воины долго защищали мою страну и народ. Сейчас у нас много информации на телевидении, от друзей. Но это история, 
– рассказал Усик.

Напомним, что после победы в реванше с Тайсоном Фьюри Александр Усик продемонстрировал зрителям казацкую саблю гетмана Ивана Мазепы. Благодаря яркому перформансу чемпион напомнил миру о выдающемся украинском политике на военачальника.

Когда и с кем Усик проведет следующий бой?

  • Александр Усик планирует еще два года выходить на ринг. Он добровольно освободил пояс WBO и потерял статус абсолютного чемпиона мира.
  • Украинец не захотел проводить обязательную защиту титула против Фабио Уордли, поскольку этот бой не вызвал бы большого зрительского интереса. Александр изъявил желание провести мегафайт против знаменитого Деонтея Уайлдера.
  • Менеджер украинского боксера Эгис Климас в интервью The National сообщил, что сейчас ведутся переговоры об организации поединка. Бой может состояться в Лас-Вегасе или в Лос-Анджелесе в конце апреля или начале мая.