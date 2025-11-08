Звезда мирового бокса Александр Усик сообщил о завершении строительства спортивного комплекса в Украине. Таким образом боксер инвестирует в будущее своей Родины, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Усика.

Как Усик вкладывает деньги в Украину?

Трехкратный абсолютный чемпион поделился подробностями строительства амбициозного проекта, который будет помогать спортсменам готовиться к соревнованиям.

Мы не строим квадратные метры – мы строим мечту, которую вы будете оставлять своим детям. У меня есть в Украине уже построен небольшой спортивный центр с 25-метровым бассейном на три дорожки. Можно приехать порыбачить, потренироваться, или с командой провести сборы, рядом уже строится ресторан,

– рассказал Усик.

Кроме спортивных объектов Усик инвестирует деньги в дома для отдыха, не забывая о площадках для физкультуры.

"Мы же можем не только развивать спортивную инфраструктуру, а еще и строить для отдыха людей, где в этом же комплексе они будут иметь еще и спортивные площадки и дополнительные хорошие вещи", – сказал Усик.

Какой бизнес развивает Усик?