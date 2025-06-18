Усик мог и не показать саблю Мазепы после боя с Фьюри: появились интересные подробности

Чемпион мира по боксу Александр Усик устроил эффектный перформанс после реванша с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер напомнил многомиллионной аудитории о гетмане Иване Мазепе.

Уникальный исторический артефакт XVII века для демонстрации передал Черниговский областной музей имени В.Тарновского. Директор заведения Максим Блакитный поделился подробностями интересного события, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Риск с показом Усиком сабли Мазепы был оправдан

Александр Усик увлекается украинским казачеством и неоднократно популяризировал его на мировой арене. Поэтому боксер заинтересовался идеей демонстрации сабли знаменитого гетмана, имя которого Россия пыталась опорочить.

Историческая реликвия была доставлена в Эр-Рияд, но ее демонстрация могла состояться только при одном условии.

Реставраторы из Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины посоветовали именно таким образом экспонировать саблю – на ринге после победы. И сторона Александра Усика согласилась на это. Договорились: если будет победа – музейный предмет демонстрируется, если нет – не демонстрируется. Наши партнеры согласились идти на такие риски, и они оказались оправданными,

– рассказал директор Черниговского музея.

Отметим, что при перевозке сабли в Саудовскую Аравию ее оценили в 220 тысяч евро, хотя с исторической точки зрения этот экспонат является бесценным. Клинок был изготовлен на территории бывшей Османской империи из булатной стали. Сабля отличается своим узором, твердостью и упругостью.

Сабля Ивана Мазепы / фото из Фейсбука Максима Блакитного

Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли". Промоутер братанца Фрэнк Уоррен сообщил, сколько продано билетов на поединок.