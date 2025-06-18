По состоянию на утро 18 июня уже известно о 21 погибшем и 134 пострадавших в столице и, к сожалению, список жертв еще может увеличиться. На этот террористический акт в своем инстаграме отреагировал Александр Усик, информирует 24 Канал.

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Что сказал Усик об атаке на Киев

Украинский титулованный боксер обратился к миру с важным месседжем. Он заявил, что нет и намека на возможный мир, о котором все говорят, ведь россияне хотят войны и уничтожения Украины:

Сегодня снова пылает наша земля. Наше небо наполнено не птичьим пением, а сиренами. Погибли невинные. Разрушены семьи. Дети остались без домов. Вы говорите: "мир" – но мира нет. Вы говорите: "достаточно" – но они продолжают бомбить.

Отметим, что в результате этой российской атаки также пострадала спортивная инфраструктура. Был поврежден Киевский спортивный лицей.

Напомним, что сейчас Александр Усик находится в тренировочном лагере, где готовится к битве за абсолют против Даниэля Дюбуа. Она состоится 19 июля в Лондоне.