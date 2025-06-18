Станом на ранок 18 червня вже відомо про 21 загиблого та 134 постраждалих у столиці й, на жаль, список жертв ще може збільшитися. На цей терористичний акт у своєму інстаграмі відреагував Олександр Усик, інформує 24 Канал.

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Що сказав Усик про атаку на Київ

Український титулований боксер звернувся до світу з важливим меседжем. Він заявив, що немає й натяку на можливий мир, про який усі говорять, адже росіяни хочуть війни та знищення України:

Сьогодні знову палає наша земля. Наше небо наповнене не пташиним співом, а сиренами. Загинули невинні. Зруйновані родини. Діти залишились без домівок. Ви кажете: "мир" – але миру немає. Ви кажете: "досить" – але вони продовжують бомбити.

Зазначимо, що внаслідок цієї російської атаки також постраждала спортивна інфраструктура. Було пошкоджено Київський спортивний ліцей.

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик перебуває у тренувальному таборі, де готується до битви за абсолют проти Даніеля Дюбуа. Вона відбудеться 19 липня у Лондоні.