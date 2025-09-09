Боксерская организация WBO предоставила Александру Усику время на отдых. Украинский чемпион сможет вернуться на ринг после завершения срока отсрочки.

Обязательный претендент на бой с Александром Усиком новозеландец Джозеф Паркер не будет ждать, когда завершится отсрочка украинского боксера. Временный чемпион WBO проведет бой с временным чемпионом WBA Фабио Уордли, пишет 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Через сколько времени Усик проведет бой?

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Фабио Уордли, сообщил интересные подробности о следующем сопернике украинца.

"Усик выбыл на 90 дней. WBO заявила, что по истечении этого срока он должен защищать пояс, иначе его лишат титула или он откажется от него.

Поэтому этот бой (Паркер – Уордли – 24 Канал) организован для того, чтобы его победитель стал следующим соперником Александра", – сообщил Уоррен.

Таким образом, в следующем поединке Александр Усик встретится с победителем боя Паркер – Уордли. Этот бой состоится 25 октября в Лондоне.

Отсрочка от WBO продлится для Усика до 7 ноября (начало отсчета с 9 августа). Затем команда Усика должна договориться о следующем бое с победителем пары Паркер – Уордли.

После объявления боя боксеры должны провести трехмесячный тренировочный лагерь. Поэтому возвращение Усика на ринг стоит ожидать не раньше февраля 2026 года.

Как Усик уговорил WBO сделать отсрочку?