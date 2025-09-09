Команда Александра Усика впервые прокомментировала скандальные танцы абсолюта с Иво Бобулом и Надеждой Дорофеевой. Директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин поставил все точки над "і", пишет 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.

Как команда Усика объяснила скандальные танцы?

Представитель команды Усика поблагодарил WBO за взвешенную позицию. Боксерская организация пошла на встречу украинскому боксеру и предоставила ему отсрочку на обязательную защиту титула с Джозефом Паркером.

"19 июля 2025 года Александр Усик в третий раз за 14 месяцев провел титульный бой и снова стал абсолютным чемпионом мира. Эти победы дались ценой огромной дисциплины, самоотдачи и изнурительных лагерей – первый из которых длился почти девять месяцев из-за переноса даты боя. Такая нагрузка требует правильной и достаточно длительной реабилитации", – сказал Лапин.

Относительно скандальных танцев, то их нельзя сравнить с тяжелыми нагрузками во время подготовительного лагеря. Поэтому заявления о симуляции выглядят смешно.

Усику не предписан постельный режим, ему разрешено участие в благотворительных спортивных активностях и умеренная физическая нагрузка. Но очевидно, что танцы или участие в ивентах – это совсем не то же, что трехмесячная подготовка к титульному бою,

– объяснил директор Усика.

Кроме того, Сергей Лапин анонсировал возвращение Александра Усика на боксерский ринг. Украинец обязательно проведет защиту титула.

"Александр заслужил на восстановление. И после него болельщики снова увидят его на ринге - готовым к новым большим боям. Сейчас наша команда рассматривает новые возможности и новую интересную локацию для организации боя за звание абсолютного чемпиона мира.

А пока желаем успеха Джозефу Паркеру и Фабио Уордли – пусть победит сильнейший", – рассказал Лапин.

Когда Усик сможет вернуться на ринг?