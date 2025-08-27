В центре внимания благотворительного ужина были организаторы действа – Александр Усик и его жена Екатерина Усик. Они активно подпевали и танцевали под хиты звезд украинского шоубизнеса, пишет 24 Канал.

Как Усик с женой зажгли на благотворительном ужине?

Фотографиями и кадрами видео с благотворительного мероприятия поделилась в своем инстаграме Екатерина Усик. Главным хедлайнером вечера стал Александр Усик.

Боксеру особенно пришлись по душе песни мэтра украинской эстрады Иво Бобула. Александр активно подпевал, когда находился в зале.

Видео, как Усик подпевал Иво Бобулу

А потом абсолютный чемпион мира в дуэте с Бобулом исполнили на бис песню "Разговор с тобой". Усик повторял движения певца и пел с ним в один микрофон.

Видео дуэта Иво Бобула и Александра Усика

В свою очередь Иво Бобул поблагодарил организаторов за приглашение на благотворительный ужин и отметил доброе сердце Александра Усика.

Видео, как Бобул поблагодарил Усика

Свои способности в танцах Усик продемонстрировал под песню Нади Дорофеевой "Смак-печаль". Присутствующие аплодисментами встретили такой перформанс от звездного боксера.

Видео выступления Дорофеевой и Усика

На благотворительный ужин Александр и Екатерина взяли свою самую маленькую дочь. Во время выступления группы DREVO боксер держал Марию на руках и танцевал под песню "Самолетом" возле сцены.

Видео танцев Усика с дочерью

А вот Екатерине Усик больше всего понравилось выступление Монатика. Жена чемпиона эффектно танцевали под песни известного исполнителя.

Видео танцев Екатерины Усик под песни Монатика

Отметим, что средства собранные на благотворительном ужине будут направлены детским домам Николаева и области.

Какие еще благотворительные мероприятия организовывали супруги Усик?

Это не первое такое мероприятие, которое организует супруги.

Накануне боя с Дюбуа состоялся благотворительный ужин с участием Андрея Шевченко, актера Льва Шрайбера, певицы Надежды Дорофеевой и других.

Целью мероприятия был сбор средств на помощь украинским семьям, потерявшим жилье.

В январе 2025 года на день рождения Александра Усика состоялся благотворительный вечер, средства с которого пошли на восстановление одной из киевских больниц.

Ранее сообщалось, что Усик близок к дебюту в профессиональном футболе. Это событие может произойти в розыгрыше Кубка Украины.