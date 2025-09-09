Команда Олександра Усика вперше прокоментувала скандальні танці абсолюта з Іво Бобулом і Надією Дорофєєвою. Директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін поставив усі крапки над "і", пише 24 Канал з посиланням на Ready to Fight.

Як команда Усика пояснила скандальні танці?

Представник команди Усика подякував WBO за виважену позицію. Боксерська організація пішла на зустріч українському боксеру та надала йому відстрочку на обов'язковий захист титулу з Джозефом Паркером.

"19 липня 2025 року Олександр Усик втретє за 14 місяців провів титульний бій та знову став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги далися ціною величезної дисципліни, самовіддачі та виснажливих таборів – перший із яких тривав майже дев’ять місяців через перенесення дати бою. Таке навантаження вимагає правильної та досить тривалої реабілітації", – сказав Лапін.

Щодо скандальних танців, то їх не можна порівняти з важкими навантаженнями під час підготовчого табору. Тому заяви про симуляцію виглядають смішно.

Усику не наказано постільний режим, йому дозволено участь у благодійних спортивних активностях та помірне фізичне навантаження. Але очевидно, що танці чи участь в івентах – це зовсім не те саме, що тримісячна підготовка до титульного бою,

– пояснив директор Усика.

Крім того, Сергій Лапін анонсував повернення Олександра Усика на боксерський ринг. Українець обов'язково проведе захист титулу.

"Олександр заслужив на відновлення. І після нього вболівальники знову побачать його на рингу — готовим до нових великих боїв. Зараз наша команда розглядає нові можливості та нову цікаву локацію для організації бою за звання абсолютного чемпіона світу.

А поки що бажаємо успіху Джозефу Паркеру та Фабіо Вордлі – хай переможе найсильніший", – розповів Лапін.

Коли Усик зможе повернутися на ринг?