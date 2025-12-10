"Это абсурдный бой": известный аналитик высказался о следующем поединке Усика

Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер заявил, что он хочет драться против Деонтея Уайлдера.

Аналитик Гарет Дэвис высказался о решении Усика драться с Уайлдером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Читайте также Менеджер выбрал бой для Усика, который из-за войны стал бы "огромным событием для украинцев"

Что Дэвис говорил о бое Усик – Уайлдер?

Эксперт считает, что Усик поединком против Уайлдера может закрыть целую эпоху. Он припомнил, что украинский боксер дважды побеждал Даниэля Дюбуа, Тайсона Фьюри, а также Энтони Джошуа.

Он также считает, что бой Усик – Уайлдер является абсурдным. Однако украинский чемпион имеет полное право делать то, что хочет.

Я не возражаю против боя эмоционально или психологически. Это абсурдный бой на бумаге, так, Усик выиграет легко, ведь Уайлдер не та сила, что три года назад. У меня нет проблем с боем, если этого хочет Усик, но WBC должен соблюдать правила. Кроме того, Усик на этом этапе не нуждается в поясах. Он признан номером один в дивизионе,

– заявил Дэвис.

Отметим, что недавно Джозеф Паркер высказался о бое между Усиком и Уайлдером. Новозеландский боксер оценил шансы боксеров в очном противостоянии.

Что Паркер сказал о бое Усик – Уайлдер?

Бывший чемпион мира назвал Усика фаворитом в поединке против Уайлдера. Он также подчеркнул, что американец имеет великолепный удар, а хороших панчеров нельзя списывать со счетов.

"У Уайлдера всегда есть шанс. У него всегда есть этот солидный удар правой. На самом деле здесь все зависит от Усика – захочет ли он стоять там и быть пойманным ударом правой, или захочет выйти и показать свои боксерские навыки. Если Усик продемонстрирует то же, что он показывал в предыдущих боях – у него будут отличные шансы", – высказался боксер.

Усик – Уайлдер: что известно о противостоянии?