Может нокаутировать любого, – Фьюри оценил шансы Уордли в бою против Усика

В ночь на 26 октября Александр Усик узнал имя своего обязательного соперника. Этой ночью на ринге в Лондоне сошлись Джозеф Паркер и Фабио Уордли.

Бой длился 11-ть неполных раундов и закончился досрочной победой нокаутом Фабио Уордли. Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри заговорил о бое Александра Усика против непобедимого британца Уордли, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Что Фьюри сказал о бое Усик – Уордли?

"Цыганский король" оценил шансы своего земляка в бою против абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Фьюри отметил нокаутирующую силу Фабио, которая может снести с ног любого соперника.

Усик – особый талант, замечательный боксер. Но Фабио опасен благодаря своей мощности. Если он попадет, то может нокаутировать любого. У него очень сильные кулаки, и сила ударов не уменьшается даже в поздних раундах. Считаю, что в поединке с Паркером он выглядел очень убедительно,

– заявил Тайсон.

Авторитетный журнал The Ring опубликовал слова промоутера Фрэнка Уоррена, который не сомневается, что Усик согласится на бой против Уордли.

"Бой уже назначен, поэтому сейчас начнется период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся. Бой состоится, конечно, только в следующем году. Думаю, это будет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но для этого боя есть только два места – или Эр-Рияд, или Лондон. Я бы провел его на "Уэмбли", – заявил Уоррен.

Напомним, что в прессе активно приписывают Усику трилогию против Фьюри. Однако последний не видит смысла возвращаться в ринг.

Что известно о противостоянии Усик – Уордли?