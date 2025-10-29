"Он жесткий": британский боксер сделал откровенный прогноз на бой Усик – Уордли

В субботу, 25 октября, в Лондоне состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Фабио Уордли и Джозефом Паркером. На кону, кроме временного чемпионского пояса, стоял статус обязательного претендента на бой с Александром Усиком.

В нем неожиданно победу одержал британец, который считался аутсайдером. Своим мнением относительно будущего его противостояния с украинским абсолютом поделился Дэйв Аллен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Три лучших боксера в истории: директор команды Усика назвал фамилии

Усик – Уордли: кому Аллен прогнозирует победу?

Британский супертяж отдал должное земляку, который без любительской школы прошел путь от ноунейма до одного из лучших бойцов дивизиона. Несмотря на это, он скептически оценил шансы Фабио Уордли на победу в поединке против Александра Усика.

"Честно говоря, нельзя сбрасывать этого человека со счетов. Уордли в хорошей форме, он жесткий, у него тяжелый удар. Поэтому нельзя ставить на нем крест. Но представляю ли я его победу над Усиком?

Не особо. Не могу представить, что он к нему приблизится. Впрочем, я был уверен, что Паркер его победит. Я должен признать свою ошибку. Я был очень неправ. Уордли постоянно становится лучше", – сказал Аллен.

К слову. Накануне о потенциальном бое Усик – Уордли высказался Тайсон Фьюри. Он отметил нокаутирующую силу своего земляка.

Отметим, что ранее Дерек Чисора, который дрался с Александром Усиком, в интервью The Sun Sport поделился прогнозом на поединок украинца против Фабио Уордли. Британец на 100% убежден в победе действующего абсолюта.

Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя,

– заявил Чисора.

Что известно о Фабио Уордли?