У ньому несподівано перемогу здобув британець, який вважався аутсайдером. Своєю думкою щодо майбутнього його протистояння з українським абсолютом поділився Дейв Аллен, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Усик – Вордлі: кому Аллен прогнозує перемогу?
Британський супертяж віддав належне земляку, який без аматорської школи пройшов шлях від ноунейма до одного з найкращих бійців дивізіону. Попри це, він скептично оцінив шанси Фабіо Вордлі на перемогу в поєдинку проти Олександра Усика.
"Чесно кажучи, не можна скидати цю людину з рахунків. Вордлі в хорошій формі, він жорсткий, у нього важкий удар. Тому не можна ставити на ньому хрест. Але чи уявляю я його перемогу над Усиком?
Не особливо. Не можу уявити, що він до нього наблизиться. Утім, я був упевнений, що Паркер його переможе. Я повинен визнати свою помилку. Я був дуже неправий. Вордлі постійно стає кращим", – сказав Аллен.
До слова. Напередодні про потенційний бій Усик – Вордлі висловився Тайсон Ф'юрі. Він відзначив нокаутуючу силу свого земляка.
Зазначимо, що раніше Дерек Чісора, який бився з Олександром Усиком, в інтерв'ю The Sun Sport поділився прогнозом на поєдинок українця проти Фабіо Вордлі. Британець на 100% переконаний у перемозі чинного абсолюта.
Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою,
– заявив Чісора.
Що відомо про Фабіо Вордлі?
Не мав аматорської кар'єри й тривалий час просто займався боксом для підтримки фізичної форми, поки його не помітив Ділліан Вайт, який розгледів потенціал бійця та став його менеджером.
Дебютував на профі-рингу у 2017 році й досі залишається непереможним. Всього провів 21 бій, у яких здобув 20 перемог, а ще один поєдинок завершився внічию.
Є тимчасовим чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBO та WBA, а також неодноразово ставав чемпіоном на національному та континентальному рівнях.
За даними BoxRec, наразі він посідає друге місце в рейтингу боксерів надважкого дивізіону, розташувавшись одразу за Олександром Усиком.