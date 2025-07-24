WBO санкционировала следующий бой Усика: против кого выйдет на ринг абсолютный чемпион

Боксерская ассоциация WBO определила следующего соперника Александра Усика. Временный чемпион организации Джозеф Паркер выйдет на ринг против украинского боксера.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик должен будет провести бой против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм организации.

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С кем сразится Усик в следующем поединке

Всемирная боксерская организация WBO предоставила представителям Александра Усика и Джозефа Паркера 30 дней для заключения соглашения. В противном случае будут назначены промоутерские торги.

Новозеландский боксер Джозеф Паркер давно мечтает выйти на ринг против Александра Усика. В начале марта 2025 временный чемпион WBO даже записал специальное видео под легендарный хит для вызова.

Однако тогда все мысли Усика были связаны с предстоящим реваншем с Даниэлем Дюбуа, на кону которого стояло звание абсолютного чемпиона мира в тяжелейшем дивизионе.

Напомним, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" Александр Усик убедительно победил Даниэля Дюбуа и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира. По этому показателю он сравнялся с легендарным Мухаммедом Али.

После боя Усик заявил о желании встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри. Также среди вероятных кандидатов называли блогера-боксера Джейка Пола, непобежденного проспекта хевивейта Мозеса Итаума. Однако к настоящему времени самым вероятным соперником Усика является Джозеф Паркер.