ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров планеты. После нокаута Дюбуа Александр Усик получил новую позицию в списке, пишет 24 Канал со ссылкой на ESPN.

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На каком месте оказался Усик?

Александр Усик сохранил первую позицию в обновленном рейтинге боксеров P4P (pound-for-pound). Это произошло после его уверенной победы над Даниэлем Дюбуа, когда он нокаутировал британца в 5-м раунде.

Второе место в рейтинге ESPN занял японский технарь Наоя Иноуэ, а третье – американский боксер Теренс Кроуфорд. В десятке лучших также присутствует россиянин Артур Бетербиев.

Рейтинг P4P (обновленный):

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5(6). Джесси Родригес

6(5). Артур Бетербиев

7(10). Шакур Стивенсон

8(7). Сауль Альварес

9(8). Давид Бенавидес

10(9). Дзунто Накатани

Отметим, что инсайдер Майк Коппинджер раскрыл настоящий гонорар Александра Усика за реванш с Даниэлем Дюбуа.