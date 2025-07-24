ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів планети. Після нокауту Дюбуа Олександр Усик отримав нову позицію в списку, пише 24 Канал з посиланням на ESPN.

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На якому місці опинився Усик?

Олександр Усик зберіг першу позицію в оновленому рейтингу боксерів P4P (pound-for-pound). Це сталося після його впевненої перемоги над Даніелем Дюбуа, коли він нокаутував британця у 5-му раунді.

Друге місце в рейтингу ESPN посів японський технар Наоя Іноуе, а третє – американський боксер Теренс Кроуфорд. В десятці найкращих також присутній росіянин Артур Бетербієв.

Рейтинг P4P (оновлений):

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

5(6). Джессі Родрігес

6(5). Артур Бетербієв

7(10). Шакур Стівенсон

8(7). Сауль Альварес

9(8). Давід Бенавідес

10(9). Дзунто Накатані

Відзначимо, що інсайдер Майк Коппінджер розкрив справжній гонорар Олександра Усика за реванш з Даніелем Дюбуа.