Объявлен рейтинг самых богатых боксеров в истории: сколько заработал и какое место занимает Усик

Известный британский портал GiveMeSport составил рейтинг самых богатых боксеров в истории. В первой десятке нашлось место украинскому чемпиону Александру Усику.

Это один из немногих рейтингов, касающихся бокса, где Александр Усик не занимает лидерских позиций. По подсчетам издания GiveMeSport, абсолютный чемпион мира в хевивейте заработал 214 миллионов долларов, передает 24 Канал.

Кто входит в рейтинг самых богатых боксеров в истории?

С таким доходом Усик занял в рейтинге лишь 5-ю позицию. Зато самым богатым боксером в истории является непобедимый Флойд Мейвезер. Американский боксер за свою карьеру заработал аж 400 миллионов долларов.

Напомним, что Майк Тайсон, который даже не входит в топ-10 этого рейтинга, в своем профиле в инстаграме анонсировал бой против Мейвезера. Пока неизвестна точная дата их очного поединка. Известно лишь, что транслятором поединка станет CSI Sports и Fight Sports.

Также в тройку самых богатых боксеров сходит мексиканец Сауль Альварес и легенда Джордж Форман. Заработок обоих бойцов составляет по 300 миллионов долларов.

Интересно, что топ-10 замыкает боксер-блогер Джейк Пол, который провел на профи-ринге 12 победных боев (7 – нокаутом), потерпев при этом одно поражение.

Топ-10 самых богатых боксеров в истории

Флойд Мейвезер – 400 миллионов долларов Сауль Альварес – 300 миллионов долларов Джордж Форман – 300 миллионов долларов Мэнни Пакьяо – 220 миллионов долларов Александр Усик – 214 миллионов долларов Оскар Де Ла Хойя – 200 миллионов долларов Тайсон Фьюри – 146 миллионов долларов Леннокс Льюис – 120 миллионов долларов Шугар Рэй Леонард – 120 миллионов долларов Джейк Пол – 100 миллионов долларов

Александр Красюк, бывший промоутер Усика, рассказал в интервью Okay Eva, действительно ли украинец заработал за реванш против Даниэля Дюбуа около 137 миллионов долларов. По словам известного функционера, боксер от гонорара зарабатывает около 35 процентов. В то же время сам гонорар состоит из трех частей – продажи билетов, рекламе и доход от продажи трансляции на показ боя. В итоге это может выйти ориентировочно 20 – 2 миллиона.

"Перед боем с Дюбуа была такая информация в СМИ, что Усик, якобы, должен получить 137 миллионов долларов и уже какие-то "кулибины" посчитали, сколько налогов он должен заплатить в бюджет Украины. Во-первых, даже и десятая часть тех гонораров, которая светилась, не соответствуют действительности. Во-вторых, Усик не может платить налоги с того боя в Украине, потому что бой проходил в Великобритании, поэтому он обязан уплатить налоги именно в этой стране", –