В WBO отреагировали на обязательный бой Александра Усика против Фабио Уордли. Президент организации Густаво Оливьери рассказал, при каком условии украинский абсолютный чемпион потеряет титул, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Как Усика могут лишить титула?

Это произойдет в том случае, если Усик откажется от боя против Уордли. В таком случае за потерянный пояс WBO Фабио подерется против другого непобедимого британца Мозеса Итаумы.

У нас есть право назначить бой за титул между временным чемпионом Уордли и обязательным претендентом Итаума. Если Александр Усик по какой-либо причине не выйдет на бой с Уордли, то мы назначаем его самостоятельно,

– отметил Оливьери.

Отметим, что Уордли после победы нокаутом над Джозефом Паркером потерял статус в обновленном рейтинге WBA. Британец больше не является временным чемпионом по версии WBA в хэвивейте. Фабио еще накануне лобового поединка с Паркером добровольно отказался от пояса WBA, ведь чемпионы других организаций не могут быть включены в рейтинг WBO, временное чемпионство которого стояло на кону поединка с Джозефом.

В то же время другой британский боксер Диллиан Уайт в комментарии Sky Sports считает, что Усик согласится на встречу с Уордли.

"Усик не убегает от вызовов. Он уже дрался со всеми лучшими и в крузервейте, и в супертяжах. Он никогда никого не избегал, поэтому ему нет смысла убегать от Уордли. Я понимаю, что у него могут быть более выгодные предложения, но я не думаю, что Усик оставит титулы. Как фан, я этого не хотел бы", – сказал Уайт.

Что известно о потенциальном бое Усика против Уордли?