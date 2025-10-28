Боксеры выдали интересное противостояние, которое длилось неполных 11-ть раундов. В этой трехминутке Фабио Уордли зажал Джозефа Паркера к канатам и начал безжалостно толкать соперника. Через несколько секунд такого одностороннего избиения судья в ринге остановил бой, сигнализировав о досрочной победе нокаутом британца, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Усик получил предостережение от жертвы Уордли: чего следует остерегаться украинцу

Какой прогноз на бой Усик – Уордли сделал ИИ?

Уордли не только сохранил статус непобедимого боксера (20 побед, 19 – нокаутом), но и стал следующим обязательным претендентом на поединок против Александра Усика. В мире бокса уже начали обсуждать вероятность боя Усик – Уордли.

К примеру, Александр Красюк, бывший промоутер Усика, рассказал в комментарии Boxing King Media, что не видит смысла в проведении такого поединка. Интересно, что еще раньше Красюк был "против" проведения поединка Усика с Даниэлем Дюбуа.

"Я публично выражаю свою позицию. Я хочу, чтобы Усик как можно скорее ушел на пенсию. Я даже был против его боя с Дюбуа. Но хорошо, бой с Дюбуа имел смысл, чтобы стать трехкратным абсолютом. Но назовите мне одну – не две, не три – одну причину драться с Уордли. Со всем уважением к этому парню, но я думаю с точки зрения Усика. Даже деньги не являются причиной, потому что в их бою нет денег. Если только не произойдет чудо, и фокусник не прилетит на вертолете с кучей денег и не заплатит, я не знаю, 50 миллионов Усику", – сказал Красюк.

24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно противостояния Усик – Уордли. ИИ оценил шансы обоих боксеров на победу и выделил факторы для обоих бойцов. Искусственный интеллект оценивает шансы на проведение такого поединка, как очень высокие.

По его мнению, Усик уже достиг очень многого в боксе, поэтому имеет огромный багаж опыта за своей спиной, в частности победы над топовыми соперниками. Также искусственный интеллект отметил технику, выносливость, скорость и мастерство украинского чемпиона, которые могут ему позволить контролировать ход боя.

Последним третьим аргументом в пользу Усика стала неопытность соперника. Уордли еще нет такого объема топовых боев на самом высоком уровне, как Александр.

ИИ выделил и положительные факторы для Фабио.

Поэтому в своем финальном прогнозе искусственный интеллект склоняется в сторону Усика – 70 процентов на победу украинца. Зато ИИ дает 30 процентов на победу Уордли.

При более положительном прогнозе шансы Фабио на победу могут вырасти до 35 – 40 процентов, но пока ИИ оценивает успех Уордли меньшим процентом.

Интересно, что ветеран бокса Дерек Чисора в интервью The Sun поделился прогнозом на поединок Усик – Уордли. Британец уверен в 100-процентной победе украинца.

"Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя", – заявил Чисора.