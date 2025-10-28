Новозеландский боксер оценил уровень Фабио Уордли, сделав предупреждение Александру Усику. Джозеф Паркер вспомнил, как британец поймал его во время очного боя в Лондоне, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Читайте также Кто стал следующим соперником Усика: когда и где состоится бой

Что сказал Паркер о силе Уордли?

Паркер рассказал, как чувствует себя после поражения 25 октября. Также Джозеф затронул тему остановки боя и признался, мог бы продолжать поединок после болезненных ударов соперника в 11-м раунде.

Он действительно на высоком уровне. Поймал меня несколькими ударами, и я подумал: "О, неплохо". Он принял вызов, как и я, и показал хороший бой. Мне казалось, что я проводил хороший поединок, но иногда тебя ловят – это и есть бокс. Чувствовал себя нормально, когда бой остановили, но я же не судья, чтобы решать. Конечно, я хотел продолжать,

– заявил Паркер.

Отметим, что Джозеф потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере, все они были в боях с британцами. Всего за его спиной 36 побед (24 – нокаутом) в 40-ка встречах. Зато Уордли сохранил статус непобедимого бойца – 20 побед (19 – нокаутом) и одна ничья (против земляка Фрейзера Кларка).

К слову, Тайсон Фьюри уже успел высказаться о возможном противостоянии Александра Усика против Фабио Уордли. Слова "Цыганского короля" процитировал источник Boxing King Media.

"Усик – особый талант, замечательный боксер. Но Фабио опасен благодаря своей мощи. Если он попадет, то может нокаутировать любого. У него очень сильные кулаки, и сила ударов не уменьшается даже в поздних раундах. Считаю, что в поединке с Паркером он выглядел очень убедительно", – говорил Тайсон.

Что известно о возможном бое Усик – Уордли?