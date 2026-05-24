Представитель смешанных единоборств заметил, что он видит причину конкурентного боя в вероятной травме украинца. Об этом Аллен написал в соцсети X.

Смотрите также "Брат, ты проиграл": как мир бокса реагирует на остановку боя Усик – Верховен

Почему боец UFC так считает?

По словам Арнольда, Александр Усик очень необычно двигался в бою, как для самого себя, а также демонстрировал другие признаки наличия серьезности повреждения.

Вброшу теорию заговора: у Усика разрыв ахилла. Он постоянно шевелит пальцами левой ноги и как-то странно на нее становится/двигается,

– написал Аллен.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Отметим, что ранее никогда не было информации о подобных проблемах у Александра, поэтому гипотетическая травма не может быть рецидивом.

Разрыв ахилла считается одной из самых тяжелых травм во многих видах спорта и выбивает спортсмена из соревновательного ритма примерно на 6 – 9 месяцев.

Среди известных украинских атлетов, которые сталкивались с этим, можно выделить Андрея Ярмоленко. Он получил такую травму в октябре 2018 года играя за английский Вест Хэм. Тогда восстановление заняло более семи месяцев.

Что теперь для Александра Усика?

Официальные лица не говорили ни о каких физических проблемах 39-летнего украинца. После боя организатор действа у египетских пирамид Турки Аль аш-Шейх потребовал реванша Усика и Верховена.

Также боксер Агит Кабаел, который является временным чемпионом мира по версии WBC вызвал полноправного чемпиона на бой. Представитель Германии хочет провести это противостояние на одном из стадионов своей страны.

Кто такой Арнольд Аллен?

На данный момент Аллену 32 года. Он выступает в UFC преимущественно в полулегкой весовой категории (66 килограммов).

За 11 лет в американской лиге Арнольд одержал 12 побед и потерпел четыре поражения. Сейчас он является седьмым номером рейтинга полулегкой весовой UFC.