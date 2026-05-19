Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

23 мая в египетской Гизе Александр Усик проведет первый бой с июля 2025 года. Украинец согласился выйти в ринг против соперника, который является чемпионом мира по кикбоксингу, но поединок состоится по правилам бокса.

Голландец Рико Верховен будет претендовать только на пояс WBC. Бой будет принимать уникальная арена, специально построенная для события в непосредственной близости к египетским пирамидам, которые считаются одним из древних чудес света, сообщает 24 Канал.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Поединок, названный "Слава в Гизе", станет первым из трех, которые Александр Усик проведет перед запланированным завершением профессиональной карьеры.

Для Рико Верховена это будет лишь второй за все время бой в боксе, зато представитель Нидерландов годами удерживал за собой титул лучшего в мире в хевивейте кикбоксинга в промоушене Glory.

Верховен примерно на 20 килограммов тяжелее Усика и на 5 сантиметров выше.

Где посмотреть онлайн бой Усик – Верховен?

Транслятором поединка на глобальную мировую аудиторию выступает компания DAZN. Бой Усик – Верховен будет распространяться по принципу pay-per-view, для просмотра нужно будет заплатить отдельно за событие, стоимость составляет 913 гривен. Смотреть можно в приложении, на смарт-телевизоре или на персональном компьютере.

Так же на всех цифровых устройствах можно будет посмотреть бой Усик – Верховен благодаря ОТТ-платформе Киевстар ТВ, которая станет официальным транслятором в Украине. Поединок будет доступен для подписчиков тарифа Премиум HD стоимостью 200 гривен. Для боя и мероприятий, которые ему будут предшествовать, выделен отдельный канал.