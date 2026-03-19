"Он ему ничего не навяжет": тренер жестко оценил шансы Верховена против Усика

Экс-тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский скептически оценил перспективы боя между Александром Усиком и кикбоксером Рико Верховеном. Он считает, что украинец не будет иметь проблем в ринге.

Предстоящий поединок между абсолютным чемпионом мира по боксу и звездой кикбоксинга вызвал оживленное обсуждение в спортивной среде. Легендарный наставник рассказал 24 Каналу, что не верит в конкурентность такого противостояния.

Почему Верховену не оставляют шансов?

Дмитрий Сосновский убежден, что разница в специализации спортсменов слишком велика, чтобы говорить об интриге.

Бокс есть бокс. Мое личное мнение, что ничего он там не сможет навязать. У Александра не должно быть проблем в том поединке,

– заявил тренер.

Специалист отметил, что Рико Верховен имеет минимальный опыт в профи-боксе и дрался с оппонентом, который не соответствует уровню топовых тяжеловесов.

Он провел один бой в профи-боксе – с очень слабым соперником. Там больше было поражений, чем побед,

– добавил Сосновский.

Тренер также подчеркнул, что в боксерском поединке нидерландец не сможет использовать свое главное преимущество – удары ногами.

Они же будут боксировать по правилам бокса – ноги он применять не будет. Поэтому сравнивать, кто сильнее – кикбоксер или боксер – здесь некорректно,

– объяснил он.

Мотивация Усика

Александр Усик, по словам тренера, уже давно не имеет необходимости что-то кому-то доказывать. Украинец побеждал сильнейших боксеров поколения – среди них Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа.

Усик есть Усик – он доказал, что он лучший и самый сильный боксер в супертяжелом весе на сегодняшний день, – подчеркнул Сосновский.

Тренер отметил, что на финальном этапе карьеры украинец имеет полное право обращать внимание на финансовую составляющую и выбирать самые выгодные поединки.

Он уже столько верой и правдой служит боксу, достиг всех результатов – и в любителях, и в профессионалах. Он заслужил право сам решать, какие бои проводить,

– подытожил специалист.

По словам Сосновского, лично для него такой поединок не выглядит спортивно равным, хотя с точки зрения зрелища он может быть интересным для зрителей.

