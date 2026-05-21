Когда Александр Усик выйдет на ринг против Рико Верховена
- Александр Усик встретится с Рико Верховеном 23 мая возле египетских пирамид в Гизе за пояс WBC.
- Бой будет сопровождать широкий андеркард, включая поединок украинца Даниэля Лапина против Бенджамина Мендеса Тани.
23 мая украинские болельщики наконец-то получат то, чего ждали почти год. Александр Усик вернется в ринг, что проверить свои силы против оппонента, который стал Королем кикбоксинга, но стремится подняться на вершину еще и в боксе.
Рико Верховен будет претендовать только на один пояс украинца, а именно по версии WBC. Бой состоится возле одного из древних чудес света – египетских пирамид, пишет 24 Канал.
Какой кард подготовили организаторы к бою Усика и Верховена?
Перед главным событием вечера на публику в ринг-сайде и на трибунах, а также миллионы телезрителей ждет широкий андеркард, в котором наибольший интерес украинцев вызывает поединок Даниэля Лапина.
Андеркард боя Усик – Верховен
Гамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия)
Джек Каттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан)
Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США)
Мизуки Хирута (Япония) - Маи Солиман (Австралия)
Даниэль Лапин (Украина) - Бенджамин Мендес Тани (Франция)
Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США)
Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) - Диди Импракс (Индонезия)
Махмуд Мубарак (Египет) - Али Серункуга (Уганда)
Омар Хикал (Египет) - Майкл Калвалья (Кения)
Когда Усик выйдет на ринг против Верховена?
Учитывая насыщенный кард и непредсказуемость большинства боев, точное время начала главного поединка в Гизе между Александром Усиком и Рико Верховеном неизвестно. Предварительно спортсмены не выйдут в ринг раньше 23 часов по киевскому времени. Однако более вероятным выглядит старт дуэли около 23:45.