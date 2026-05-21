Рико Верховен будет претендовать только на один пояс украинца, а именно по версии WBC. Бой состоится возле одного из древних чудес света – египетских пирамид, пишет 24 Канал.

Смотрите также Не Кличко, и не Ломаченко: какой украинский боксер не проиграл ни одного боя

Какой кард подготовили организаторы к бою Усика и Верховена?

Перед главным событием вечера на публику в ринг-сайде и на трибунах, а также миллионы телезрителей ждет широкий андеркард, в котором наибольший интерес украинцев вызывает поединок Даниэля Лапина.

Андеркард боя Усик – Верховен

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Гамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия)

Джек Каттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан)

Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США)

Мизуки Хирута (Япония) - Маи Солиман (Австралия)

Даниэль Лапин (Украина) - Бенджамин Мендес Тани (Франция)

Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США)

Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) - Диди Импракс (Индонезия)

Махмуд Мубарак (Египет) - Али Серункуга (Уганда)

Омар Хикал (Египет) - Майкл Калвалья (Кения)

Когда Усик выйдет на ринг против Верховена?

Учитывая насыщенный кард и непредсказуемость большинства боев, точное время начала главного поединка в Гизе между Александром Усиком и Рико Верховеном неизвестно. Предварительно спортсмены не выйдут в ринг раньше 23 часов по киевскому времени. Однако более вероятным выглядит старт дуэли около 23:45.