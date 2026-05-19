Усик согласился на необычного соперника, который сделал себе имя не в боксе, а в кикбосинге. Не меньше удивления вызывает и место проведения боя, сообщает 24 Канал.
Кто будет в андеркарде боя Усик – Верховен?
Оппонентом Александра Усика станет нидерландец Рико Верховен, который на протяжении лет удерживал за собой титул чемпиона мира по кикбоксингу в хевивейте. Спортсмены проверят друг друга на прочность в египетской Гизе, прямо рядом с величественными древними пирамидами.
Организаторы подготовили достаточно длинный андеркард, в который попал и еще один украинец – Даниэль Лапин.
Андеркард боя Усик – Верховен
- Гамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия)
- Джек Каттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан)
- Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США)
- Мизуки Хирута (Япония) - Маи Солиман (Австралия)
- Даниэль Лапин (Украина) - Бенджамин Мендес Тани (Франция)
- Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США)
- Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) - Диди Импракс (Индонезия)
- Махмуд Мубарак (Египет) - Али Серункуга (Уганда)
- Омар Хикал (Египет) - Майкл Калвалья (Кения)
Во сколько начнется главный бой вечера Усик – Верховен?
Бой запланирован на субботу, 23 мая. Предварительно ожидается, что украинец и нидерландец выйдут на ринг около 23 часов по киевскому времени.
Но из-за насыщенности карда и непредсказуемости других боев, которые могут длиться как полную дистанцию, так и завершиться досрочно нокаутами, точное время назвать трудно. Наиболее вероятным является сценарий, при котором Александр Усик и Рико Верховен поднимутся в ринг не раньше 23:45.