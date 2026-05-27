"Так же, как и раньше": Красюк ответил на слухи о проблемах в тренировочном лагере Усика

Александр Усик провел бой против Рико Верховена в отсутствие уже бывшего тренера Юрия Ткаченко. Изменения в угле боксера прокомментировал его экс-промоутер.

Александр Красюк отметил, что подготовка Усика состоялась должным образом, но могла иметь определенные недостатки. Его слова передает ютуб talkSPORT Boxing.

Что сказал Красюк?

Александр Красюк отметил, что тренинговый кемп Усика прошел так, как и всегда. Он отметил, что имеет хорошие отношения с новым тренером боксера, поэтому владеет информацией из лагеря спортсмена.

Я знаю наверняка, потому что дружу с его нынешним тренером Егором Голубом, который заменил Юрия Ткаченко, и я знаю, что они работали так же, как и раньше, тренировались так же и выполняли такой же объем работы в тренировочном лагере,

– отметил промоутер.

Функционер добавил, что место могли иметь определенные просчеты, ведь сейчас Усик старше, чем несколько поединков назад.

Но разница между 33 и 36, а также между 36 и 39 годами существенная, и это должны учитывать все специалисты при подготовке бойца к такому бою,

– сказал Красюк.

Ранее стало известно, что Усика больше не тренирует Юрий Ткаченко. Также прекратил сотрудничество с боксером его менеджер Эгис Климас. Оба специалиста отсутствовали на последнем бою украинца.

Что о своем бое с Верховеном говорил сам Усик?

На пресс-конференции после боя Усик отдал должное оппоненту и его тренеру – дяде Тайсона Фьюри, отметив, что тот подготовил замечательную и непредсказуемую стратегию.

Затем Усик выразил непонимание того, откуда в прессе берутся некоторые цифры относительно гонораров боксеров. Он отметил, что смотрит на это как на "клинику".

После воссоединения с семьей непобедимый представитель супертяжелого веса поблагодарил своих фанатов и оставил послание хейтерам.