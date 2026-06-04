После боя кикбоксер поделился своими впечатлениями от встречи с чемпионом мира в супертяжелом весе. Об эмоциях и ходе поединка он рассказал в интервью для ютуб-канала Ring Magazine.

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Как Верховен оценил бой против Усика?

Верховен отметил, что хайп вокруг Усика оправдан, но на ринге он воспринимает соперника как обычного человека.

Мы много работали над этим, и это стало просто ментальной игрой. Потому что я знал, что я делаю. В кикбоксинге я – это Усик. Поэтому для меня он был просто человеком с двумя руками и двумя ногами. Ему не разрешалось использовать ноги, и мне также,

– заявил кикбоксер.

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Верховен также отметил важную роль своего наставника Питера Фьюри. Тренер помог бойцу расслабиться и четко придерживаться выбранной стратегии на поединок.

Чтобы было легко, Питер Фьюри постоянно мне говорил: "Наслаждайся. Развлекайся. Делай то, что делаешь, и тренируйся упорно, придерживайся плана, и все будет хорошо. Он не покажет тебе ничего, чего ты еще не видел". Так и было,

– подытожил Верховен.

Усик – Верховен: коротко о бое

По состоянию на 11-й раунд двое судей фиксировали ничейный счет (95 – 95), тогда как третий предоставлял минимальное преимущество Верховену (96 – 94). В этом раунде усталость нидерландца стала заметной. Усик нанес мощный левый апперкот, который отправил Верховена в нокдаун. После возобновления боя украинский боксер прижал соперника к углу ринга и провел серию сильных точных ударов. Рефери остановил бой за секунду до финального гонга, зафиксировав технический нокаут.

Усик успешно защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF, а также получил специальный титул "Король Нила".

После этого триумфа украинец сохранил статус непобедимого чемпиона, доведя свой профессиональный рекорд до 25 побед без единого поражения. Верховен, известен в кикбоксинге, в классическом боксе имеет два поединка: одну победу и одно поражение.