Онлайн пресс-конференции перед боем Александр Усик – Рико Верховен

В субботу, 23 мая, Александр Усик будет защищать титул WBC в хевивейте в поединке против Рико Верховена. Поединок состоится в Гизе возле легендарных пирамид на специальной арене.

За два дня до встречи в ринге украинец и нидерландец должны пообщаться с прессой. 24 Канал будет следить за событиями в Египте в режиме онлайн.

Смотрите также СМИ назвали гонорары Усика и Верховена за бой в Египте

Что известно о бое Усик – Верховен?

Это первый в истории Египта чемпионский бой в хевивейте, который также обещает стать наиболее живописным из-за уникальности места проведения.

Рико Верховен – один из величайших кикбоскеров в истории, получивший прозвище Короля этого вида спорта. Он годами удерживал звание чемпиона мира в хевивейте. Однако опыт в боксе у нидерландца минимальный: только один бой.

Александр Усик не выходил в ринг с июля 2025 года, когда в третий раз за карьеру стал абсолютным чемпионом мира. На кону боя стоит лишь один пояс Усика – по версии WBC. Титул WBA Усик будет защищать, но потерять его не может, потому что Верховен не имеет места в рейтинге организации. Так же IBF будет учитывать результат поединка: если Усик проиграет, то пояс будет объявлен вакатным, если же выиграет – то оргинизация потребует проведения защиты.

В каком образе Усик придет на пресс-конференцию?

Пожалуй, главная интрига пресс-конференции заключается в том, какой образ примеряет на себя Александр Усик. Украинец каждый раз придумывает что-то интересное и умеет поражать выбором лука.

Легендарными стали кадры, на которых Усик предстает на общении с прессой в образе Джокера, казака, гетмана Скоропадского, Агента 47 из компьютерной игры "Хитман" или изысканных костюмах бренда дизайнера Эльвиры Гасановой.

Учитывая, что вся тематика боя с Верховеном сосредоточена на Древнем Египте и его культуре, можно предположить, что Усик попытается обыграть это – возможно, мы увидим Александра-фараона.

Где смотреть онлайн-трансляцию пресс-конференции Александра Усика и Рико Верховена?

Пресс-конференцию в ютубе покажет транслятор боя DAZN.

Пресс-конференция Александра Усика и Рико Верховена – смотрите видео:

В пятницу, 22 мая, состоится церемония взвешивания, а сам бой запланирован на 23 мая, боксеры поднимутся в ринг после 23 часов по киевскому времени.