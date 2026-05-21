За два дні до зустрічі в ринзі українець та нідерландець мають поспілкуватися із пресою. 24 Канал стежитиме за подіями в Єгипті в режимі онлайн.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Це перший в історії Єгипту чемпіонський бій у хевівейті, який також обіцяє стати найбільш мальовничим через унікальність місця проведення.

Ріко Верховен – один з найвидатніших кікбоскерів в історії, який отримав прізвисько Короля цього виду спорту. Він роками утримував звання чемпіона світу у хевівейті. Проте досвід у боксі в нідерландця мінімальний: лише один бій.

Олександр Усик не виходив у ринг з липня 2025 року, коли втретє за кар'єру став абсолютним чемпіоном світу. На кону бою стоїть лише один пояс Усика – за версією WBC. Титул WBA Усик захищатиме, але втратити його не може, бо Верховен не має місця у рейтингу організації. Так само IBF враховуватиме результат поєдинку: якщо Усик програє, то пояс буде оголошено вакатним, якщо ж виграє – то оргінізація вимагатиме проведення захисту.

У якому образі Усик прийде на пресконференцію?

Мабуть, головна інтрига пресконференції полягає у тому, який образ приміряє на себе Олександр Усик. Українець щоразу вигадує щось цікаве і вміє вражати вибором луку.

Легендарними стали кадри, на яких Усик постає на спілкуванні з пресою в образі Джокера, козака, гетьмана Скоропадського, Агента 47 із комп'ютерної гри "Хітман" або ж вишуканих костюмах бренду дизайнери Ельвіри Гасанової.

Враховуючи, що уся тематика бою з Верховеном зосереджена на Давньому Єгипті та його культурі, можна припустити, що Усик спробує обіграти це – можливо, ми побачимо Олександра-фараона.

Де дивитися онлайн-трансляцію пресконференції Олександра Усика та Ріко Верховена?

Прес-конференцію у ютубі покаже транслятор бою DAZN.

Пресконференція Олександра Усика та Ріко Верховена – дивіться відео:

У п'ятицю, 22 травня, відбудеться церемонія зважування, а сам бій запланований на 23 травня, боксери піднімуться в ринг після 23 години за київським часом.