Верховен подал протест на результат поединка с Усиком

Нидерландец Рико Верховен поразил мир бокса, выдав очень конкурентный бой с трижды абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Остановка поединка в 11 раунде вызвала много споров.

Сам "Король кикбоксинга" не понимает, почему рефери не дал ему выйти на 12-ый раунд, зафиксировав технический нокаут за секунду до гонга. Свое несогласие с результатом Рико оформил юридически, написал спортсмен в инстаграме.

Как Верховен прокомментировал свое поражение?

Сначала Рико достойно принял результат боя, опубликовал в своих соцсетях судейские записки и указал на то, что продолжение боя вряд ли могло бы привести к его победе по решению рефери.

Однако уже по дороге в аэропорт команда убедила Верховена оформить официальную жалобу на работу рефери, который вмешался в бой за секунду до того, как гонг мог обеспечить нидерландцу переход в последний 12 раунд.

Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно,

– написал Верховен в сторис.



Сторис Рико Верховена

Действительно ли у Верховена "украли" победу?

Боксерское сообщество не имеет единодушного мнения, что остановка боя была неправильным решением со стороны рефери – хотя об этом говорят Дерек Чисора, Джейк Пол и даже Энтони Джошуа.

Но такие именитые спортсмены как Сауль Альварет и Энди Руис указывают на то, что фактически рефери спас Верховена от нокаута, а Усик выполнил все, что было нужно для досрочного завершения поединка.