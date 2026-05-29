Верховен рассказал, смог ли посмотреть повтор поединка против Усика после нокаута

23 мая в Египте возле пирамид Гизы Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Рефери остановил поединок за секунду до завершения раунда, когда украинец зажал соперника в углу.

Перед этим голландец побывал в нокдауне, хотя до 11-й трехминутки минимально лидировал по очкам (94:96, 95:95, 95:95). В комментарии The Ring Верховен признался, пересматривал ли он этот бой снова.

Пересматривал ли Верховен бой против Усика?

Он пересмотрел свой драматический поединок против украинца за титул чемпиона мира по версии WBC.

По словам Верховена, разбор боя не стал для него психологической проблемой, несмотря на тяжелую концовку. Боксер в целом доволен тем, как выполнял тактический план своего тренерского штаба в течение большей части противостояния.

Да, я его посмотрел, мне было не трудно это сделать. До последних 30 секунд 11-го раунда у меня все было нормально. Их я также просмотрел, просто смотрел и все. Я допустил ошибку – нарвался на тот апперкот. Хорошо, на этом все,

– заявил кикбоксер.

Что происходило в бою Усик – Верховен?

Рико Верховен, для которого этот поединок стал лишь вторым в профессиональном боксе, сумел неожиданно создать проблемы чемпиону. Он сразу взял инициативу в свои руки, активно навязывал темп боя и удачно пользовался своим преимуществом в росте и размахе рук.

Однако в чемпионских раундах начала сказываться усталость нидерландца, ведь 12-раундовый формат был для него непривычным после кикбоксинга. В 11-м раунде Усик резко повысил темп, сначала отправив соперника в нокдаун. Верховен сумел подняться, но украинец сразу пошел в наступление, прижал его к канатам и начал серию точных ударов.

Рефери Майк Лайсон остановил бой за секунду до конца 11-го раунда, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом.