Рико попал больше: статистика боя Усик – Верховен: статистика боя

Поединок в Гизе за звание чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Рико Верховеном был остановлен в 11 раунде. Несмотря на итоговую победу, украинский боксер не имел над Королем кикбоксинга решительного преимущества.

Статистический портал Compubox подсчитал, что на момент признания своей победы Усик имел худшую результативность ударов. А на записках судей ситуация была для действующего чемпиона достаточно шаткой.

Смотрите также "Мою страну обстреливают": первые слова Усика после победы над Верховеном

Сколько ударов нанесли Усик и Верховен?

Цифры оказались очень плотными: Александр Усик в целом бил 499 раз, из них 236 джебов и 263 силовых удара. Зато Рико опередил его на 9 ударов: 265 джебов и 243 силовых.

Когда судья остановил бой, Усик имел 112 попаданий. У Верховена в это время было на одно больше, 113.

Чисто по количеству точных попыток пробить защиту соперника нидерландский кикбоксер выиграл 7 раундов из 10, которые успели полностью закончиться.

Каким был счет на судейских записках?

Рефери в ринг-сайде успели оценить 10 раундов, и счет был очень скользким для Александра Усика.

Двое судей увидели ничью 95-95. Еще один отдал преимущество Рико – 96-94.

Если бы так и закончилось, то фактически имела бы место ничья решением большинства. Но не стоит забывать, что в 11 раунде Усик не просто был лучше, но и оформил нокдаун, что означало бы как минимум счет 10-8. Поэтому в случае продолжения боя на 12 раунд и прохождения полной дистанции вероятность победы украинца судейским решением была бы очень высокой.