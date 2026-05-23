Александр Усик прибыл на арену в Гизе для боя с Рико Верховеном

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик будет защищать свой титул WBC в поединке с Рико Верховеном. Поединок "Слава в Гизе" состоится на уникальной арене возле египетских пирамид.

До главного события вечера остались два боя андеркарда, но Усик уже приехал на арену и направился в свою раздевалку, сообщает 24 Канал.

Как состоялся приезд Усика на арену в Гизе?

Александр прибыл на место проведения "Славы в Гизе" в модном бордовом спортивном костюме и простой черной кепке. Специально положил поближе к сердцу плюшевую игрушку ослика – свой традиционный талисман, который сопровождает Усика во все дальние поездки на поединки.

Почему Усик возит с собой игрушку осла?

Это не просто осел, это Леля. Именно такое имя дала любимой игрушке, приобретенной в Диснейленде, дочь Александра Елизавета.

Девочка подарила ее отцу перед его вторым поединком с Энтони Джошуа. Это произошло тогда, когда семья выезжала из Украины из-за войны, и пути Александра и его родных временно должны были разойтись.

Елизавета сказала, что Усик никогда не должен расставаться с Лелей. Он строго придерживается этой установки: говорил, что буквально спит с игрушкой и берет ее к себе в раздевалку на бои. Единственное, что не тянет в свой угол – потому что, как шутил, "она девочка и может испугаться".