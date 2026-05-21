Какие титулы будут стоять на кону поединка Александр Усик – Рико Верховен

Александр Усик уже трижды становился абсолютным чемпионом мира по боксу, но пока удерживает три из четырех поясов. В поединке с Рико Верховеном он рискует тремя своими титулами.

Официально бой санкционирован WBC как чемпионский, поэтому только этот пояс может сменить своего владельца. В других организациях Верховен не входит в рейтинг и не имеет права претендовать на чемпионство, сообщает 24 Канал.

Какие пояса имеет Александр Усик?

В двух организациях Александр Усик считается лучшим и обладает поясами, но есть другие боксеры, которые имеют титул "временный" или "регулярный" чемпион.

Речь идет о WBA, которая считает регулярным чемпионом Мурата Гассиева, а также WBC, где временным чемпионом является немец Агит Кабаел, который очень хочет провести поединок с Усиком.

По версиям IBF и журнала The Ring Усик также является лучшим в мире. И только пояс WBO пока ему не принадлежит – там чемпионство вернул себе Даниэль Дюбуа, который отобрал титул у Фабио Уордли.

Какие титулы разыграют Усик и Верховен?

На кону стоят пояса WBC и The Ring: Усик проводит добровольную защиту, и в случае его победы эти два пояса перейдут к Верховену.

Пояса WBA и IBF также защищаются Усиком официально, однако Верховен не сможет их получить из-за отсутствия в топ-15 рейтинга соответствующих организаций.

Кроме того, для этого кроссовер-матча организаторы создали специальный памятный титул "Король Нила" с элементами египетских пирамид, который достанется победителю.

Что касается пояса WBO, он вообще не участвует в поединке, поскольку украинец добровольно отказался от него в конце 2025 года, потеряв статус абсолютного чемпиона.