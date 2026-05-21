Офіційно бій санкціоновано WBC як чемпіонський, тож тільки цей пояс може змінити свого власника. В інших організаціях Верховен не входить до рейтингу і не має права претендувати на чемпіонство, повідомляє 24 Канал.

Які пояси має Олександр Усик?

У двох організаціях Олександр Усик вважається найкращим і володіє поясами, але є інші боксери, які мають титул "тимчасовий" або "регулярний" чемпіон.

Йдеться про WBA, яка вважає регулярним чемпіоном Мурата Гассієва, а також WBC, де тимчасовим чемпіоном є німець Агіт Кабаєл, який дуже хоче провести поєдинок з Усиком.

За версіями IBF та журналу The Ring Усик також є найкращим у світі. І тільки пояс WBO наразі йому не належить – там чемпіонство повернув собі Даніель Дюбуа, який відібрав титул у Фабіо Вордлі.

Які титули розіграють Усик і Верховен?

На кону стоять пояси WBC та The Ring: Усик проводить добровільний захист, і у разі його перемоги ці два пояси перейдуть до Верховена.

Пояси WBA та IBF також захищаються Усиком офіційно, проте Верховен не зможе їх здобути через відсутність у топ-15 рейтингу відповідних організацій.

Окрім того, для цього кросовер-матчу організатори створили спеціальний пам'ятний титул "Король Нілу" із елементами єгипетських пірамід, який дістанеться переможцю.

Щодо пояса WBO, він узагалі не бере участі у поєдинку, оскільки українець добровільно відмовився від нього наприкінці 2025 року, втративши статус абсолютного чемпіона.