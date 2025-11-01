Усик – Уордли: что известно о бое, который должен состояться в 2026 году

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года. В битве за статус абсолютного чемпиона мира он деклассировал британского боксера Даниэля Дюбуа.

Сразу через несколько дней после этого его обязали начать переговоры о защите пояса WBO, но украинец смог получить отсрочку из-за повреждения. Что известно о следующем бое Александра Усика и его наиболее вероятного соперника – рассказывает 24 Канал.

Как Паркер не дошел до боя с Усиком?

Более года обязательным претендентом на бой за титул WBO был Джозеф Паркер. Он завоевал звание временного чемпиона еще в марте 2024 года, когда одолел китайского великана Чжан Чжилея.

Параллельно Александр Усик впервые победил Тайсона Фьюри и стал абсолютом супертяжелого дивизиона, а впоследствии оказался сильнее британца и в реванше. На этот раз украинец уже не имел пояса IBF, ведь был обязан его защищать, но отказался ради второй битвы с "Цыганским королем".

В это время чемпионом мира по версии IBF стал Даниэль Дюбуа, который деклассировал звездного Энтони Джошуа и в феврале 2025 года должен был защищать пояс в битве с Джозефом Паркером. Победитель этого поединка становился бы следующим соперником Александра Усика.

Однако британец заболел и за два дня до назначенной даты бой был отменен, а команда новозеландца в срочном порядке нашла замену и организовала поединок против Мартина Баколе. Паркер не заметил соперника и уже во втором раунде одолел конголезского бойца и сохранил статус временного чемпиона мира.

После этого WBO впервые обязала Александра Усика защищать пояс против новозеландца. Он был очень заинтересован в этой битве и записал даже клип для украинца, которого креативно вызвал на бой.

Однако организация пошла на уступки и позволила украинцу провести битву за абсолют против Даниэля Дюбуа, после чего победитель должен был подраться с претендентом. Александр без проблем победил "Динамита" и уже через несколько дней WBO санкционировала переговоры о проведении боя Усик – Паркер.

Команда украинца подала запрос об отсрочке, ссылаясь на повреждение, и он был принят. Новозеландец решил не ждать так долго и договорился о бое с Фабио Уордли, выставив на кон свой пояс и статус обязательного претендента на Усика, хотя мог просто дождаться своего шанса, чем вызвал невероятное уважение у боксерского сообщества.

25 октября они сошлись в ринге и Паркер демонстрировал, что является более классным боксером и забирал победу по очкам. Однако в 11 раунде он пропустил ряд ударов и британец бросился добивать.

Рефери решил остановить бой, зафиксировав поражение новозеландца техническим нокаутом. Таким образом Джозеф потерял большой шанс подраться за статус чемпиона мира, а его неожиданно получил британский панчер без любительской школы Фабио Уордли.

Что известно о бое Усика против Уордли?

Сразу после победы над Паркером британец в ринге обратился к Александру Усику. Он заявил, что хочет драться с действующим абсолютом и готов к самому большому бою в своей жизни.

Впоследствии в интервью Ариэлю Хельвани обладатель временных чемпионских поясов по версиям WBO и WBA оценил свои шансы победить украинца. Он заявил, что понимает уровень короля хевивейта, однако верит, что способен создать ему проблемы.

Это сверхтяжелый вес. Думаю, я доказал, что если я стою на ногах и дышу полной грудью, то опасен для любого, будь то Александр Усик, или кто-то еще. Это опасная игра. Усик – талант поколения, но он также не является непобедимым. У него есть недостатки. Не поймите меня неправильно, их очень трудно использовать, но они есть,

– сказал Уордли.



Уордли спарринговал с Усиком во время тренировочного лагеря украинца / Фото Sky Sports

Отметим, что Александр Усик пока никак не комментировал победу британца над Паркером. При этом журналист Джим Уайт рассказал, что Эгис Климас, менеджер Усика, в разговоре с ним заявил, что украинец вообще не в восторге от перспектив своего боя против Уордли.

Он якобы не хочет рисковать всем ради такого неприбыльного поединка. К тому же Сергей Лапин, который является директором команды украинского боксера, отметил, что следующим соперником Александра Усика не обязательно должен стать 30-летний британец.

Он заявил, что хотел бы сначала увидеть еще один отборочный поединок за возможность подраться с украинцем – между Фабио Уордли и Мозесом Итаумой.

Это был бы действительно зрелищный поединок и серьезное испытание для обоих боксеров перед встречей с большим боссом бокса,

– заявил Лапин.

В то же время Фрэнк Уоррен, который является промоутером Фабио Уордли, более позитивно настроен относительно организации большого боя. Он верит, что поединок в конце концов состоится без дополнительных условий.

"Стопроцентно, Усик – замечательный боксер и лучший боец своего поколения, который забрал все пояса. Он делал все, что от него требовали организации. До этого он говорил, что встретится с победителем. Я надеюсь, он сдержит свое слово. Это очень важный для нас бой, важен для Великобритании", – рассказал Уоррен.



Уоррен и Уордли после боя с Паркером / Фото The Ring

Также он добавил, что сейчас уже стартовали переговоры. Если стороны не достигнут договоренности, то дело перейдет к промоутерским торгам.

Кто выиграет торги – тот определит место проведения боя, дату, и контракты должны быть подписаны. После этого господин Усик или подпишет соглашение, или нет. Если подпишет – будем иметь бой, если нет – Фабио станет чемпионом и будет драться с другим соперником,

– заявил промоутер.

Пока неизвестно, смогут ли договориться стороны. Однако ориентировочной датой этого противостояния называется март 2026 года, а потенциальными локациями – Лондон и Эр-Рияд.

Прогнозы на бой Усик – Уордли от боксерского сообщества

После неожиданного триумфа британца над Паркером эксперты начали делиться первыми ожиданиями от возможной битвы Уордли против украинца. Они почти единогласно называют Усика большим фаворитом и прогнозируют ему уверенную победу.

В частности, Дерек Чисора полностью убежден, что это будет односторонний поединок. Он считает, что его земляк не сможет продержаться и половину регламентированной дистанции.

Если Уордли будет усиленно готовиться и что-то изучать – это ничего не изменит. Если он будет драться с Усиком, то Александр нокаутирует его за шесть раундов. Он заставит его работать в тот момент, когда Фабио этого не захочет. Он – зверь,

– рассказал Чисора.

Также не верит в победу Фабио Уордли и другой британский супертяжеловес Дэйв Аллен.

"Честно говоря, нельзя сбрасывать этого человека со счетов. Уордли в хорошей форме, он жесткий, у него тяжелый удар. Поэтому нельзя ставить на нем крест. Но представляю ли я его победу над Усиком? Не особо. Не могу представить, что он к нему приблизится. Впрочем, я был уверен, что Паркер его победит. Я должен признать свою ошибку. Я был очень неправ. Уордли постоянно становится лучше", – сказал Аллен.

При этом Тайсон Фьюри заявил, что Уордли будет иметь свой шанс. Он отметил нокаутирующую силу британца, благодаря которой тот может перевернуть ход любого боя одним мощным ударом.

Усик – особый талант, замечательный боксер. Но Фабио опасен благодаря своей мощности. Если он попадет, то может нокаутировать любого. У него очень сильные кулаки, и сила ударов не уменьшается даже в поздних раундах,

– считает британец.

В основном Фабио Уордли же вселяют уверенность представители его команды. В частности, менеджер Майкл Офо заявил, что психологическая устойчивость и характер могут поднять его клиента на вершину мирового бокса.

"Одна из сильных сторон Фабио – его менталитет. И мне все равно, кто ты: это будет очень сложно, потому что он никогда не останавливается, остается преданным своей цели и имеет силу, чтобы остановить соперника. Усик дрался в тяжелых боях и становится старше, а Фабио – свежий и очень голодный. Никогда нельзя недооценивать голодного бойца.

Если Фабио верит, что может победить Усика, я верю, что он это сделает. Я ожидал, что победа над Джозефом Паркером произойдет. То, что может сделать Уордли, мне давно известно. Когда он выходит против кого-то, он один из лучших финишеров в мире. Он доказал, почему является одним из лучших тяжеловесов мира. Но, конечно, следующий вызов – Усик", – сказал менеджер.

Что известно о Фабио Уордли?