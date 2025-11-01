Одразу через декілька днів після цього його зобов'язали розпочати перемовини про захист пояса WBO, але українець зміг отримати відстрочку через пошкодження. Що відомо про наступний бій Олександра Усика та його найбільш ймовірного суперника – розповідає 24 Канал.

Як Паркер не дійшов до бою з Усиком?

Понад рік обов'язковим претендентом на бій за титул WBO був Джозеф Паркер. Він здобув звання тимчасового чемпіона ще в березні 2024 року, коли здолав китайського велетня Чжан Чжілея.

Паралельно Олександр Усик вперше переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютом надважкого дивізіону, а згодом виявився сильнішим за британця й у реванші. Цього разу українець уже не мав пояса IBF, адже був зобов'язаний його захищати, але відмовився заради другої битви з "Циганським королем".

В цей час чемпіоном світу за версією IBF став Даніель Дюбуа, який декласував зіркового Ентоні Джошуа й у лютому 2025 року мав захищати пояс у битві з Джозефом Паркером. Переможець цього поєдинку ставав би наступним суперником Олександра Усика.

Проте британець захворів й за два дні до призначеної дати бій було скасовано, а команда новозеландця в терміновому порядку знайшла заміну й організувала поєдинок проти Мартіна Баколе. Паркер не помітив суперника й уже у другому раунді здолав конголезького бійця та зберіг статус тимчасового чемпіона світу.

Після цього WBO вперше зобов'язала Олександра Усика захищати пояс проти новозеландця. Він був дуже зацікавлений у цій битві та записав навіть кліп для українця, якого креативно викликав на бій.

Проте організація пішла на поступки й дозволила українцю провести битву за абсолют проти Даніеля Дюбуа, після чого переможець мав побитися з претендентом. Олександр без проблем переміг "Динаміта" й уже через декілька днів WBO санкціонувала перемовини про проведення бою Усик – Паркер.

Команда українця подала запит про відтермінування, посилаючись на пошкодження, і його було прийнято. Новозеландець вирішив не чекати так довго й домовився про бій з Фабіо Вордлі, виставивши на кін свій пояс і статус обов'язкового претендента на Усика, хоча міг просто дочекатися свого шансу, чим викликав неймовірну повагу в боксерської спільноти.

25 жовтня вони зійшлися в рингу й Паркер демонстрував, що є більш класним боксером і забирав перемогу за очками. Проте в 11 раунді він пропустив низку ударів і британець кинувся добивати.

Рефері вирішив зупинити бій, зафіксувавши поразку новозеландця технічним нокаутом. Таким чином Джозеф втратив великий шанс побитися за статус чемпіона світу, а його несподівано отримав британський панчер без аматорської школи Фабіо Вордлі.

Що відомо про бій Усика проти Вордлі?

Одразу після перемоги над Паркером британець в ринзі звернувся до Олександра Усика. Він заявив, що хоче битися з чинним абсолютом та готовий до найбільшого бою у своєму житті.

Згодом в інтерв'ю Аріелю Хельвані володар тимчасових чемпіонських поясів за версіями WBO та WBA оцінив свої шанси перемогти українця. Він заявив, що розуміє рівень короля хевівейту, проте вірить, що здатен створити йому проблеми.

Це надважка вага. Думаю, я довів, що якщо я стою на ногах і дихаю на повні груди, то є небезпечним для будь-кого, чи то Олександр Усик, чи хтось ще. Це небезпечна гра. Усик – талант покоління, але він також не є непереможним. У нього є недоліки. Не зрозумійте мене неправильно, їх дуже важко використати, але вони є,

– сказав Вордлі.



Вордлі спарингував з Усиком під час тренувального табору українця / Фото Sky Sports

Зазначимо, що Олександр Усик поки ніяк не коментував перемогу британця над Паркером. При цьому журналіст Джим Вайт розповів, що Егіс Клімас, менеджер Усика, у розмові з ним заявив, що українець взагалі не в захваті від перспектив свого бою проти Вордлі.

Він начебто не хоче ризикувати усім заради такого неприбуткового поєдинку. До того ж Сергій Лапін, який є директором команди українського боксера, зазначив, що наступним суперником Олександра Усика не обов’язково має стати 30-річний британець.

Він заявив, що хотів би спершу побачити ще один відбірковий поєдинок за можливість побитися з українцем – між Фабіо Вордлі та Мозесом Ітаумою.

Це був би справді видовищний поєдинок і серйозне випробування для обох боксерів перед зустріччю з великим босом боксу,

– заявив Лапін.

Водночас Френк Воррен, який є промоутером Фабіо Вордлі, більш позитивно налаштований щодо організації великого бою. Він вірить, що поєдинок врешті-решт відбудеться без додаткових умов.

"Стовідсотково, Усик – чудовий боксер та найкращий боєць свого покоління, який забрав усі пояси. Він робив усе, що від нього вимагали організації. До цього він казав, що зустрінеться із переможцем. Я сподіваюсь, він дотримається свого слова. Це дуже важливий для нас бій, важливий для Великої Британії", – розповів Воррен.



Воррен і Вордлі після бою з Паркером / Фото The Ring

Також він додав, що наразі вже стартували перемовини. Якщо сторони не досягнуть домовленості, то справа перейде до промоутерських торгів.

Хто виграє торги – той визначить місце проведення бою, дату, і контракти мають бути підписані. Після цього пан Усик або підпише угоду, або ні. Якщо підпише – матимемо бій, якщо ні – Фабіо стане чемпіоном і битиметься з іншим суперником,

– заявив промоутер.

Наразі невідомо, чи зможуть домовитися сторони. Проте орієнтовною датою цього протистояння називається березень 2026 року, а потенційними локаціями – Лондон та Ер-Ріяд.

Прогнози на бій Усик – Вордлі від боксерської спільноти

Після несподіваного тріумфу британця над Паркером експерти почали ділитися першими очікуваннями від можливої битви Вордлі проти українця. Вони майже одноголосно називають Усика великим фаворитом і прогнозують йому впевнену перемогу.

Зокрема, Дерек Чісора повністю переконаний, що це буде односторонній поєдинок. Він вважає, що його земляк не зможе протриматися й половину регламентованої дистанції.

Якщо Вордлі буде посилено готуватись та щось вивчати – це нічого не змінить. Якщо він битиметься з Усиком, то Олександр нокаутує його за шість раундів. Він змусить його працювати у той момент, коли Фабіо цього не захоче. Він – звір,

– розповів Чісора.

Також не вірить у перемогу Фабіо Вордлі й інший британський супертяж Дейв Аллен.

"Чесно кажучи, не можна скидати цю людину з рахунків. Вордлі в хорошій формі, він жорсткий, у нього важкий удар. Тому не можна ставити на ньому хрест. Але чи уявляю я його перемогу над Усиком? Не особливо. Не можу уявити, що він до нього наблизиться. Утім, я був упевнений, що Паркер його переможе. Я повинен визнати свою помилку. Я був дуже неправий. Вордлі постійно стає кращим", – сказав Аллен.

При цьому Тайсон Ф'юрі заявив, що Вордлі матиме свій шанс. Він відзначив нокаутуючу силу британця, завдяки якій той може перевернути перебіг будь-якого бою одним потужним ударом.

Усик – особливий талант, чудовий боксер. Але Фабіо небезпечний завдяки своїй потужності. Якщо він влучить, то може нокаутувати будь-кого. У нього надзвичайно сильні кулаки, і сила ударів не зменшується навіть у пізніх раундах,

– вважає британець.

Здебільшого Фабіо Вордлі ж вселяють впевненість представники його команди. Зокрема, менеджер Майкл Офо заявив, що психологічна стійкість та характер можуть підняти його клієнта на вершину світового боксу.

"Одна з сильних сторін Фабіо – його менталітет. І мені байдуже, хто ти: це буде дуже складно, бо він ніколи не зупиняється, залишається відданим своїй меті й має силу, щоб зупинити суперника. Усик бився у важких боях і стає старшим, а Фабіо – свіжий і дуже голодний. Ніколи не можна недооцінювати голодного бійця.

Якщо Фабіо вірить, що може перемогти Усика, я вірю, що він це зробить. Я очікував, що перемога над Джозефом Паркером станеться. Те, що може зробити Вордлі, мені давно відомо. Коли він виходить проти когось, він один із найкращих фінішерів у світі. Він довів, чому є одним із найкращих важковаговиків світу. Але, звичайно, наступний виклик – Усик", – сказав менеджер.

Що відомо про Фабіо Вордлі?