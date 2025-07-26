Почему он хочет нас убить: Усик вспомнил, что спросили его дети в начале войны

Александр Усик встретил начало полномасштабного вторжения за рубежом, где готовился к реваншу с Энтони Джошуа. Его семья была в Украине, которая страдала от ежедневных бомбардировок российской армии.

Чемпион мира по боксу покинул тренировочный лагерь и быстро вернулся в Украину. В это время российские войска уже захватили Ворзель, где жила семья Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на Mail Sport Boxing.

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Что сказал Усик детям о начале войны?

К счастью, жена Усика Екатерина вместе с детьми успела уехать из дома, в котором впоследствии поселились российские оккупанты.

Британские журналисты поинтересовались у Усика, как он объяснил своим детям, что началась война.

Было трудно. Мои дети спрашивали меня: "Почему? Почему он хочет нас убить?". А у меня не было ответов. А теперь у меня есть ответ. Потому что они больны. Просто больны,

– сказал Усик.

Отметим, что полномасштабная война изменила мировоззрение Александра Усика. Он понял истинные намерения северных "братьев". Сейчас Усик активно поддерживает донатами украинских воинов и помогает собирать средства пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам.

Напомним, что недавно Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом по боксу. В объединительном поединке украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа и забрал у него титул IBF.

Свой следующий поединок Усик может провести против новозеландца Джозефа Паркера. Боксерская организация WBO уже санкционировала бой.