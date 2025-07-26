Чемпіон світу з боксу залишив тренувальний табір та швидко повернувся в Україну. У цей час російські війська вже захопили Ворзель, де жила сім'я Усика, пише 24 Канал з посиланням на Mail Sport Boxing.

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Що сказав Усик дітям про початок війни?

На щастя, дружина Усика Катерина разом з дітьми встигла виїхати з будинку, в якому згодом оселилися російські окупанти.

Британські журналісти поцікавилися в Усика, як він пояснив своїм дітям, що почалася війна.

Було важко. Мої діти питали мене: "Чому? Чому він хоче нас убити?". А в мене не було відповідей. А тепер у мене є відповідь. Бо вони хворі. Просто хворі,

– сказав Усик.

Зазначимо, що повномасштабна війна змінила світогляд Олександра Усика. Він зрозумів справжні наміри північних "братів". Зараз Усик активно підтримує донатами українських воїнів та допомагає збирати кошти постраждалим від російської агресії українським громадянам.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном з боксу. В об'єднавчому поєдинку українець нокаутував Даніеля Дюбуа та забрав у нього титул IBF.

Свій наступний поєдинок Усик може провести проти новозеландця Джозефа Паркера. Боксерська організація WBO вже санкціонувала бій.