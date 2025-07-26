"Они не соответствуют реальности": Усик хотел бы изменить некоторые фразы в гимне Украины

Александр Усик накануне провел бой за звание абсолютного чемпиона мира. Он одолел Даниэля Дюбуа и стал первым в истории 3-кратным абсолютом.

После эпохальной победы украинский боксер дал интервью для Mail Sport Boxing. Среди прочего он поделился мнением о государственном гимне Украины, информирует 24 Канал.

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Что Усик сказал о гимне Украины?

Александр признался, что хотел бы несколько изменить его текст. Усик заявил, что ему не нравятся некоторые фразы, но не конкретизировал какие именно.

"Это всегда было для меня особенным, потому что это гимн моей страны, которую я представляю, где я родился и где я живу. Но я бы изменил некоторые фразы в гимне Украины.

Я говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни. Но у нас есть невероятный гимн, и он всегда меня мотивирует", – сказал боксер.

Отметим, что перед реваншем Усик – Дюбуа на "Уэмбли" государственный гимн Украины исполняла Надя Дорофеева.

Как Дорофеева спела гимн Украины перед боем Усика: смотрите видео

К слову. Александр Усик ранее анонсировал, что ему осталось провести лишь один бой до окончания карьеры. Кто станет его следующим соперником, пока неизвестно.

Напомним, что накануне Усик вспомнил, как бросил дерзкий вызов братьям Кличкам. Он признался, что тогда у него дрожали ноги.