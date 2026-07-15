Вингер сборной Франции вполне мог бы, в случае успеха своей команды на полях США, Мексики и Канады, претендовать на вторую подряд статуэтку благодаря прекрасному сезону в ПСЖ. Но сработала неумолимая статистика, пишет 24 Канал.

Как обладатели "Золотого мяча" выступают на чемпионатах мира?

Удивительно, но с 1956 года, когда был учрежден приз лучшему футболисту Европы, а впоследствии и всего мира, на протяжении уже 18 чемпионатов мира подряд ни одному действующему обладателю награды не удалось выиграть мировое первенство.

Джанни Ривера, Йохан Кройф, Карл-Хайнц Румменигге, Роберто Баджо, бразилец Роналдо и Карим Бензема уступали в финале. Эйсебиу, Мишель Платини и вот теперь Усман Дембеле останавливались на стадии полуфинала. А Марко ван Бастен, Майкл Оуэн, Роналдиньо и Лионель Месси вылетали где-то на ранних стадиях плей-офф.

Альфредо ди Стефано и Аллан Симонсен оказались в совершенно уникальных ситуациях, когда их команды даже не прошли отбор на финальную стадию чемпионата мира. А Криштиану Роналду – единственный в истории футболист, который дважды ехал на чемпионат мира в статусе обладателя "Золотого мяча". Однако он дошел лишь до вылета из группы, а затем до 1/8 финала.

Кто является фаворитом на "Золотой мяч"-2026?

После провала Мбаппе и Дембеле очевидным претендентом номер один на получение награды стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн. Он провел потрясающий сезон в "Баварии", забив за клуб и сборную в течение года 73 гола в 67 матчах.

Как ни странно, высокие шансы у Лионеля Месси – даже выступления в MLS не мешают аргентинцу бороться за свою уже 9-ю статуэтку. Также в случае победы на чемпионате мира за "Золотой мяч" может побороться Ламин Ямаль.